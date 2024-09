Eccellenza. Sfida Antella-Rondine. Prima vittoria cercasi

In Eccellenza anche questa 3ª giornata di campionato pone in risalto alcune sfide di cartello. Dopo due partite è arrivato il primo esonero, quello di Iuri Pezzatini (Sinalunghese). Queste le gare odierne in programma alle ore 15.

Girone A

Ponte Buggianese-Sestese. Con il morale alto per le quattro vittorie di fila (compresa la Coppa), la Sestese chiede strada anche alla Ponte Buggianese anche senza Ermini e Manganiello.

Girone B

Val. Mazzola-Signa 1914. E’ il primo match point fra due ottime squadre che garantiranno sicuramente spettacolo. Nel Signa due novità: Tempesti in forte dubbio, mentre la società ha tesserato Lorenzo Petronelli, classe 2003 attaccante ex San Donato Tavarnelle.

Affrico-Sinalunghese. Per Villagatti & C servirà molta attenzione contro una Sinalunghese smaniosa di vittoria affidata al momento a Biagianti tecnico degli Juniores che in Coppa ha fatto subito bene bene. Affrico privo di Amoddio.

Antella 99-Rondinella. Big-match di spessore fra due squadre alla ricerca del primo successo. Antella priva di Mignani e Biondi, ospiti senza Bencini, Di Blasio, Fantechi e Ciardini.

Lastrigiana-Grassina. Alla "Guardiana" fari puntati per la sfida contro il Grassina privo di Caschetto, Travagli, Colasuono e Lebrun. Locali senza Mandolini.

Fortis-Baldaccio Bruni. Con la vittoria in Coppa la Fortis punta a replicare. Assente Gurioli, rientra Masini.

Scandicci-Lanciotto Campi. Bene in Coppa, ora lo Scandicci di Ventrice punta al primo successosi in campionato, confidando nei suoi attaccanti Del Pela (Niccolò e Tommaso) nonostante le assenze del capitano Sinisgallo, Guidelli, Fasciana e Menini. Ospiti mancanti di Brogi.

G. Puleri