ECCELLENZA. Si torna in campo dopo lo stop. Il Tuttocuoio in “passerella“ davanti ai suoi tifosi

Dopo lo stop del campionato di domenica scorsa in segno di rispetto per la scomparsa del calciatore Mattia Giani, oggi nel girone A si torna a giocare. Mancano solamente due giornate al termine del campionato ma, mentre in testa i neroverdi del Tuttocuoio festeggiano in anticipo la promozione in serie D, nelle posizioni di rincalzo per i play off, la lotta è ancora aperta. Anche in coda, dopo la matematica retrocessione della Geotermica, ora, dopo la gara recuperata tra Lanciotto Campi e Castelfiorentino, con la vittoria della prima anche il Castelfiorentino è condannato alla retrocessione. Il Tuttocuoio ospita il River Pieve che ambisce a disputare i play off e per questo punterà a portare via da Ponte a Egola punti pesanti. Per il Tuttocuoio è l’ultima partita che giocherà davanti al suo pubblico e certamente non vorrà deludere i propri sostenitori. Altra importantissima partita si giocherà al Masini di Santa Croce tra i locali della Cuoiopelli e i Fratres Perignano. Mentre i biancorossi sono dentro i play off e dovranno solo decidere con chi vedersela, per la compagine perignanese la partita è vitale per poter uscire dalle candidate ai play out. In queste occasioni, oltre a cercare di fare punti per far crescere la classifica, è necessario avere anche un orecchio attento dagli altri campi. Soprattutto da quello in cui si giocherà un vero e proprio spareggio salvezza tra PonteBuggianese e Lanciotto Campi. In ultima la Geotermica va far visita alla Pro Livorno che, al momento, è ai limiti dei play out. La squadra labronica ha necessità di un risultato positivo, meglio una vittoria risolutiva, ma la Geotermica, nonostante un brutto cammino in campionato, ha sempre e comunque dato il massimo e certamente anche questa volta giocherà con determinazione e grande attaccamento alla maglia. Inizio delle partite ore 15.

Pietro Mattonai