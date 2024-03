Eccellenza. Sopranzetti: "Sangiustese, adesso non puoi più sbagliare»

"Non possiamo più sbagliare". Già dalle parole di Luca Sopranzetti, difensore della Sangiustese, si capisce che i rossoblù sono concentrati su loro stessi a prescindere dall’avversario di turno, del resto la squadra ha bisogno di punti per risalire la china e dovrà centrare l’obiettivo anche a casa della capolista Civitanovese. "Siamo consapevoli che ci aspetta una gara difficile. Loro – aggiunge – sono in vetta alla classifica, costituiscono una buonissima squadra e stanno attraversando un momento di grande fiducia. A ciò aggiungiamo che giocano in casa e quindi possono contare sull’apporto del pubblico". La Sangiustese è consapevole dei rischi. "Andremo al Polisportivo dando il massimo e giocandoci le nostre carte". A inizio stagione erano altri gli obiettivi del club, ma adesso occorre prendere atto della situazione e fare quei punti indispensabili per tirarsi fuori da una classifica pericolosa. "Purtroppo non abbiamo rispettato gli obiettivi di inizio stagione, però – ha proseguito il giocatore – non è possibile tornare indietro, dobbiamo solo dare il massimo in quest’ultima parte di campionato quando ci aspettano tutte partite molto difficili. Fino ad ora abbiamo commesso errori che non ci hanno permesso di ottenere punti importanti, ma nelle ultime uscite stiamo dando qualcosa in più e così dovrà essere fino alla fine". La Sangiustese è reduce dalla vittoria contro l’Osimana. "Abbiamo disputato una buona gara, era troppo importante conquistare i 3 punti in palio per fare un bel passo avanti. Adesso non ci rimane che tirarci fuori da questa posizione".