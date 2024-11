Eccellenza. Spicca il derby Faenza-Massa. Il Solarolo in casa della capolista

Comincia domani col derby Faenza-Massa Lombarda, il weekend del campionato di Eccellenza, che manda in scena le gare del 15° turno di andata.

Faenza-Massa Lombarda. Fari puntati dunque, domani, alle 15, sul ‘Bruno Neri’, dove va in scena un antipasto di grande pathos per la classifica, oltre che uno dei derby più classici del panorama dilettantistico. Dal 2005 se ne sono giocati ben 29, con 12 successi del Massa, 8 pareggi e 9 vittorie manfrede. Di fronte si troveranno le ultime due della classe, entrambe però molto ‘vive’. Il Faenza ad esempio, fanalino di coda con 9 punti, è in serie utile da 6 turni e, domenica scorsa, ha imposto l’1-1 al Pietracuta, 4° in classifica. Il Massa Lombarda, che si è appena rinforzato col ritorno dell’attaccante Simone Fabretti, è penultimo a quota 10, a -1 dalla zona playoff e -4 dalla zona salvezza, ed è reduce dal confortante successo 2-0 sulla Cava Ronco. Tropical Coriano-Solarolo. Domenica, alle 14.30, sul sintetico del ‘Brigo’ di Morciano, il Solarolo rende visita alla capolista, reduce dal 2-2 col Russi, ma anche da 5 vittorie casalinghe consecutive, tutte per 1-0. Gli ospiti, privi dello squalificato Fernandi, vengono dal 2-2 contro l’Osteria Grande acciuffato al 94’ su rigore, e difendono la decima posizione a quota 16, a +2 sulla zona playout.

Cava Ronco-Reno. Domenica, alle 14.30, a Forlì, sul sintetico dell’antistadio Morgagni, la formazione di Sant’Alberto – dodicesima con 14 punti, a cavallo della zona playout – cerca di tornare a fare punti dopo il ko di Budrio contro il Mezzolara. I forlivesi, settimi con 18 punti, nutrono qualche ambizione di classifica. La tradizione invece è dalla parte dei ravennati che, negli scontri diretti, conducono con 7 vittorie, 5 pareggi e 3 sconfitte. Sanpaimola-Granamica. Domenica, alle 14.30, al ‘Buscaroli’ di Conselice, la formazione di San Patrizio – dodicesima a quota 14; 4 punti racimolati nelle ultime 2 giornate – può legittimamente puntare ad uscire dalla zona calda. L’ostacolo è il Granamica, che insegue al 15° posto con 11 punti. I bolognesi (un punto e un solo gol all’attivo nelle ultime 6 giornate; privi degli squalificati Armaroli e Garetti) hanno il peggior attacco del girone con appena 9 reti segnate. Le 11 sfide incrociate fin qui disputate vedono avanti il Granamica con 5 vittorie, 4 pareggi e 2 sconfitte.

Sampierana-Russi. È un Russi annunciato in fiducia quello che domenica, alle 14.30, sul sintetico del ‘Campodoni’ di San Piero in Bagno, cercherà di dar seguito al pareggio ‘stretto’ che ha messo alle corde la capolista Tropical Coriano. I falchetti, terzultimi a quota 11, non possono fare troppi calcoli, nemmeno al cospetto della quarta in classifica, che comunque ha raccolto solo 2 punti – peraltro in casa – nelle ultime 3 gare. Il bilancio degli ultimi 11 scontri diretti sorride alla Sampierana, che conduce con 5 vittorie, 3 pareggi e 3 sconfitte.

Sugli altri campi: Castenaso-Medicina, Gambettola-Mezzolara, Osteria Grande-Vis Novafeltria, Sant’Agostino-Pietracuta.