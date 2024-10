Eccellenza, stasera in casa col Football Cava Ronco. Sant’Agostino a caccia di punti e continuità

Punta ad allungare la striscia positiva il Sant’Agostino, dopo la vittoria interna sul Faenza. Alla vigilia contro il fanalino di coda a zero punti in classifica sembrava una formalità, invece la formazione ravennate ha messo in difficoltà i ramarri, che sono andati sotto nel primo tempo, per poi trovare il riscatto nella ripresa con la premiata coppia Cazzadore-Vanzini, ricostituita dopo un periodo difficile a livello fisico. Al comunale stasera (ore 20.30) ci sarà il Football Cava Ronco, squadra forlivese che dispone di un organico in teoria competitivo, tuttavia domenica scorsa ha perso a Castenaso: un 3-1 che impone ai forlivesi di tornare in carreggiata e rifarsi a spese dei ramarri, che ovviamente non sono d’accordo. Sant’Agostino ancora orfano di Cremaschi, per il resto Bolognesi ha l’intera rosa da cui scegliere la migliore formazione da mandare in campo. Intanto una buona notizia: ieri il centrocampista Cremaschi si è sottoposto a intervento chirurgico alla spalla lussata nell’ospedale di Suzzara, nel Mantovano. L’intervento ha avuto successo, i tempi di recupero sono stimati in tre o quattro mesi. Sulla carta si prospetta una partita equilibrata: "Il Cava Ronco ha un punto più di noi, in caso di vittoria lo scavalcheremmo in classifica – afferma il direttore sportivo Marco Secchieroli – in trasferta ha raccolto 3 punti e quattro in casa. E’ una buona squadra e ha in Càrroli, Bergamaschi e Stucchi i giocatori più rappresentativi. Sono i loro punti di forza, non a caso mister Bolognesi ha preparato una soluzione tattica per limitarli in campo". Il Football Cava Ronco ha voglia di riscatto… "E noi di continuità. Ci siamo sbloccati con il Faenza, una vittoria in rimonta, fortemente voluta e niente affatto semplice, non possiamo fermarci a questo risultato positivo, bisogna alzare il livello e sfruttare il fattore campo. In casa al comunale, a differenza dell’anno scorso, in questa prima fase abbiamo avuto un rendimento altalenante, è arrivato il momento di farlo tornare il nostro fortino. I mezzi tecnici li abbiamo, dobbiamo passare dalla teoria alla pratica". Franco Vanini