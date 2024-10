Eccellenza Terre, tris nel derby

terre di castelli

TERRE DI CASTELLI: Gibertini, Azzi, Hajbi, Arati (90’ Ben Driss), Gigli, Massari, Nait, Giordano, Iori, Malo (67’ Barbolini), Esposito (82’ Pigozzi). A disp. Venturelli, Gargano, Deliu, Bationo, Opoku, Guidotti. All. Domizzi. V.

CASTELFRANCO: Nicolosi, Albertini, Valcavi (46’ Romanciuc), Lippo (51’ Ferri), Tumminelli, Ogunleye (88’ Mazzocchi), Bahi, Sanogo, Bojardi, Abdelazim, Zenzola (75’ Gueye). A disp. Garofalo, Mininno, Ed Darraj, Campani, Bellori. All. Daghio.

Arbitro: Cappello di Imola

Reti: 20’ Hajbi, 60’ Malo, 92’ Nait Note: ammoniti Nait e Ogunleye

Il derby è del Terre di Castelli che ci mette 20’ a sbloccarlo ma poi travolge il Castelfranco con 3 reti (in foto l’esultanza). Il secondo successo di fila avvicina a -6 dalla vetta la squadra di Domizzi, mentre per la Virtus (8 ko sui 8 e 32 gol incassati) è sempre più notte fonda. Al 13’ Bahi calcia a lato dopo un bello scambio con Bojardi. Risponde Malo che impatta il pallone sul primo palo ma Nicolosi para. Sblocca la partita Hajbi con un preciso colpo di testa sull’angolo di Nait (entrambi ex di turno). Passa un minuto ed ancora Bahi riceve una imbucata da Zenzola e si presenta davanti a Gibertini (latro grande ex) molto abile a deviare il tiro in angolo. Prima del riposo Massari stacca sul secondo palo ma ancora Nicolosi neutralizza. Nella ripresa al 53’ Esposito calcia in diagonale ma Nicolosi devia in angolo e poi Malo al 54’ da centro area conclude a colpo sicuro ma ancora il portiere ospite interviene con successo.

Un minuto dopo Esposito salta il portiere ma Ogunleye salva sulla riga. Al 59’ Zenzola calcia di sinistro con la palla che sfiora il palo alla destra di Gibertini. Al 60’ raddoppio del Terre con Malo che entra in area da sinistra, sterza verso destra e conclude imparabilmente in diagonale. Al 63’ e al 75’ Iori sfiora il tris. Al 76’ dopo una respinta di Gibertini raccoglie Bahi che appoggia a Bojardi ma sulla riga di porta Massari salva. All’89’ Barbolini per Nait che calcia ma ancora Nicolosi para. Terzo gol che arriva però al 92’ con l’assist di Hajbi e rete di testa del piccolo Nait.