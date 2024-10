Eccellenza Terzo atto tra la Massese e il Real

Ancora il Real Forte Querceta sulla strada della Massese. Il derby che mancava da tempo si sta riproponendo ormai con una certa frequenza e domenica andrà in scena il terzo atto dopo i due già vissuti in Coppa Italia. La squadra apuana vi arriva forte dei due successi precedenti ma consapevole che in campionato sarà tutta un’altra storia. Qui sono i massesi ad inseguire coi versiliesi che possono vantare 2 punti in più e una sola partita persa delle 6 disputate. Il Real Forte Querceta da parte sua sa bene che il nemico pubblico numero uno da fermare sarà Michael Buffa, il bomber che si sta confermando mattatore indiscusso. Sin qui Buffa ha segnato 6 gol dei 13 realizzati complessivamente dalla Massese nelle due competizioni rappresentando da solo metà del potenziale realizzativo della squadra. Il Real Forte Querceta ha avuto una dimostrazione concreta delle sue capacità sulla propria pelle visto che l’attaccante in Coppa gli ha segnato sia all’andata che al ritorno.

Ieri sera, intanto, esponenti della Vecchia Guardia ma anche della nuova generazione si sono dati appuntamento al Tripoli Mojito Time per una degustazione di prodotti tipici apuani all’insegna dello slogan “Orgoglio Massese, il primo amore non si scorda mai“. La serata ha visto la partecipazione anche di alcune vecchie glorie della Massese come Francesco Zana, Mauro De Angelis e Fabio Angelotti. L’intero incasso sarà devoluto come contributo all’Us Massese 1919.