Eccellenza. Testacoda con punti pesanti per Vis Novafeltria e Pietracuta

Vis Novafeltria in casa della seconda della classe Granamica, Pietracuta sul campo del Bentivoglio fanalino di coda del girone. Testacoda di un certo peso oggi per le squadre di casa nostra. Con il Tropical Coriano che davanti al pubblico amico attenderà la visita del Cava Ronco per un faccia a faccia nella parte medio alta della classifica.

Eccellenza. Girone B (32ª giornata, ore 15.30): Bentivoglio-Pietracuta, Diegaro-Reno, Gambettola-Medicina Fossatone, Granamica-Vis Novafeltria, Masi Torello Voghiera-Massa Lombarda, Sant’Agostino-Castenaso, Sasso Marconi-Russi, Savignanese-Sanpaimola, Tropical Coriano-Cava Ronco.

Classifica: Sasso Marconi 70; Granamica 65; Pietracuta 57; Gambettola 54; Medicina Fossatone 49; Tropical Coriano 48; Reno 46; Russi 45; Cava Ronco, Castenaso 42; Sanpaimola 41; Sant’Agostino, Massa Lombarda 39; Masi Torello Voghiera 30; Diegaro 29; Vis Novafeltria 28; Savignanese 25; Bentivoglio 16.