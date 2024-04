Eccellenza: torelli al ’Villani’ col Massa Lombarda, i ramarri ricevono il Castenaso. Masi e Sant’Agostino, turni interni da sfruttare

Scontro salvezza a Masi Torello, dove (ore 15.30) è atteso il Massa Lombarda. Ruggero Ricci avrà in pratica la stessa formazione che domenica scorsa aveva imposto il pareggio (1-1) al Gambettola quarto in classifica, con l’eccezione dello squalificato Frignani. "Abbiamo giocato davvero bene, alla pari contro un avversario più attrezzato di noi – sostiene il presidente Claudio Ferioli – sfiorando anche il vantaggio. Vincere con il Massa Lombarda ci permetterebbe di tenere a distanza una rivale pericolosa e arrivare con maggiore serenità ai playout". "All’andata il Massa ci aveva messo sotto – è il ricordo amaro del direttore generale Graziano Quarella – ma eravamo nel nostro periodo peggiore. Rispetto ad allora è passata molto acqua sotto i ponti, l’avvento di mister Ricci (nella foto) è stato positivo, la squadra è in salute, ma anche il Massa attraversa un buon periodo, reduce dal 4-0 sul Bentivoglio. Contro di noi devono fare risultato per non essere risucchiati nei play out, che invece è proprio il nostro obiettivo. Sono fiducioso". In casa anche il Sant’Agostino, che ospita il quotato Castenaso. "E’ una bella squadra – dice il direttore sportivo ramarro Marco Secchieroli – vale molto di più della posizione di classifica che ricopre attualmente, anche se nel girone di ritorno non è riuscito a confermarsi sugli stessi livelli dell’andata. Dispone di giocatori davvero interessanti, a cominciare da Jammeh e finire con Fratangelo. Per loro sfortuna saranno senza il centravanti Girotti, che si è infortunato al ginocchio". All’andata foste strapazzati brutalmente…

"Solo nel secondo tempo – ricorda il nocchiero del mercato del Sant’Agostino – il primo tempo fu equilibrato, poi pagammo una decina di minuti di black out ci costarono il 4-0 finale. Eravamo nel pieno del periodo peggiore dell’anno, una crisi di risultati, ma non di gioco, che si prolungò per undici partite". Biagini senza i lungodegenti Gasparetto, Lodi, Boreggio e capitan Iazzetta.

Franco Vanini