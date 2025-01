Eccellenza Toscana. A gennaio 4 gare. La Sinalunghese cerca la salvezza

La Sinalunghese si prepara al primo impegno del nuovo anno con la consapevolezza che le quattro gare che attendono i rossoblù nel mese di gennaio potrebbero essere decisive per la salvezza. Prima la trasferta di domenica in casa della capolista Castiglionese per un testa coda sulla carta proibitivo ma non impossibile. Poi le due sfide casalinghe di fila contro Affrico (domenica 12) e Asta Taverne sette giorni più tardi. Infine la trasferta di Grassina domenica 26. Dodici punti in palio che potrebbero rilanciare le ambizioni di una squadra che dopo una sorta di rivoluzione come quella relativa al mercato invernale riparte con determinazione a caccia di una difficile salvezza. Intanto l’ex centrocampista rossoblu Viligiardi, appena svincolato dalla stessa Sinalunghese, ha firmato con lo Scandicci restando quindi nel girone B di Eccellenza Toscana. Sarà quindi avversario di Marini e compagni all’ultima giornata.