Eccellenza Toscana. Asta, Bartoli:: "Ora atteggiamento giusto in campo»

Dopo le vittorie con Castiglionese e Sinalunghese, l’Asta è scivolata tra le mura amiche del Bertoni, contro la Lastrigiana. Una sconfitta di misura, comunque difficile da digerire. "Il rammarico è tutto per l’atteggiamento tenuto nel primo tempo – ha commentato l’allenatore arancioblù, Stefano Bartoli –: contro una squadra di valore come la Lastrigiana, abbiamo concesso un paio di situazioni, che poi ci hanno portato allo svantaggio. La rete avversaria è arrivata in un momento particolare, in cui non riuscivamo a effettuare il cambio per l’infortunio di Ceccatelli, eravamo momentaneamente in dieci". "Nella ripresa, invece, abbiamo avuto un buon predominio – ha aggiunto Bartoli –, buone situazioni, buone occasioni". Ora testa alla prossima, la trasferta sul campo dell’Affrico, con la classifica che dice 25 punti, a +1 dai play out. "Sì, testa alla prossima, ma dobbiamo ritrovare l’atteggiamento giusto" ha chiuso Bartoli.