Eccellenza Toscana. Asta Taverne, pari prezioso. Colpo sfiorato con il Signa

ASTA TAVERNE

0

SIGNA

0

ASTA TAVERNE (4-3-3): Anselmi; Di Renzone, Grassini, Bianchi, Bardotti; Mazza L., Mazza G., Discepolo; Jrad, Dieme (De Patre 13’st), Doka (Curcio 41’st). Allenatore Bartoli

SIGNA (4-4-2): Crisanto; Giannoccari, Tempestini, Franzoni, Pampalone; Giuliani (Bezzini 45’st), Tempesti P. (Munno 23’st), Diegoli, Dallai; Tempesti L., Cellai. Allenatore Scardigli

Arbitro: Tinetti di Ivrea (Argiolas - Bua).

Note: Ammoniti: Grassini, Tempesti L., Tempestini, Dallai, Giannoccari.

SIENA – L’Asta Taverne conquista un pareggio contro il Signa, che così perde la seconda piazza alla spalle del Siena a vantaggio del Terranuova Traiana. Gli arancioblù ottengono infatti un buon punto che lascia però paradossalmente un po’ di amaro in bocca ai ragazzi di Bartoli che, per tutti i novanta minuti, hanno giocato alla pari contro i quotati fiorentini. Nel primo tempo le due squadre si equivalgono. I padroni di casa, sul sintetico di Uopini, però vengono bene fuori sulla distanza e a metà del secondo tempo producono un’importante quantità di chance per il vantaggio. Infatti, sia il nuovo arrivato De Patre (subentrato nella ripresa al senegalese Dieme) che il capocannoniere del campionato Doka nell’arco di tre minuti tirano quattro volte nello specchio della porta senza però trovare la via del gol anche per merito degli interventi dell’ex portiere della Robur Siena, Crisanto. Il risultato è uno 0-0 prezioso per l’Asta che allunga a cinque la striscia di risultati utili consecutivi e vale l’aggancio all’Audax Rufina a quota 18. Mercoledì il turno infrasettimanale vedrà Discepolo e compagni impegnati nella difficile trasferta ad Anghiari contro la Baldaccio Bruni, al momento a più 3 sui senesi.