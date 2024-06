Eccellenza Toscana. Asta Taverne rinnova la fiducia a Discepolo. L’attaccante segnò il gol della salvezza

Un’altra importante conferma in casa Asta Taverne: Alessandro Discepolo (nella foto) continuerà a vestire la maglia arancioblù. L’attaccante, autore del gol salvezza contro il Firenze Ovest nella gara di ritorno dei play out, è stato un assoluto protagonista della cavalcata dello scorso anno e la società ha voluto tenerlo con sé. Il fantasista è arrivato a Taverne nel dicembre 2023 e ha subito preso in mano le redini della squadra mettendo a segno cinque gol che si sono rivelati fondamentali per il raggiungimento dell’obiettivo del primo campionato di Eccellenza dell’Asta.

Il giocatore, forte della fiducia del club, si è quindi messo a disposizione di mister Stefano Bartoli anche per la prossima annata sportiva. E se l’Asta ha salutato gran parte dei giocatori dello scorso campionato (e non solo), la conferma di Alessandro Discepolo è arrivata dopo quella di Aymen Jrad e di Filippo Ceccatelli.