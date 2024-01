Eccellenza Toscana. Asta Taverne-Siena. L’ipotesi di giocare il 3 febbraio a Colle

Potrebbe giocarsi in anticipo, sabato 3 febbraio (e non domenica 4) la partita Asta Taverne-Siena, valida la settima giornata del girone di ritorno. Non potendo l’impianto di Uopini – dove gli arancioblù disputano gli incontri casalinghi – ospitare l’elevato numero di tifosi bianconeri al seguito della squadra, la gara, proprio come accaduto con il Mazzola, dovrebbe andare in scena allo stadio Gino Manni di Colle Val d’Elsa. Ma 24 ore prima rispetto alla data in calendario, visto che la Colligiana, ‘padrona di casa’, domenica ospiterà l’Audax Rufina. Da vedere se per la sfida il tecnico Lamberto Magrini sarà tornato a sedersi in panchina: la sua lunga squalifica scadrà appena due giorni dopo (lunedì 5 febbraio) e la speranza della società bianconera è che possa essere accolto, almeno parzialmente, il ricorso presentato, con l’udienza fissata nel fine settimana. Prima di affrontare l’Asta, la Robur avrà ben altre tre partite da giocare: dopo la gara casalinga di domenica con il Firenze Ovest, Bianchi e compagni, mercoledì, andranno a far visita alla Sinalunghese, poi scenderanno di nuovo in campo domenica 28 per ospitare il Terranuova Traiana.