Eccellenza Toscana. Castiglionese ’bestia nera’, niente da fare per la Colligiana

CASTIGLIONESE 1 COLLIGIANA 0

CASTIGLIONESE: Balli, Gori (85’ Cecci), Giorgi, Scichilone, Menci, Menchetti, Berneschi, Evangelisti (75’ Bergoglio), Doka (55’ Viciani), Minocci, Capogna. All. Zacchei.

COLLIGIANA: Chiarugi, Gambassi (50’ Bartalini), Paparusso, Grassini, Labonia, Pierucci (46’ Baccani), Cianciolo (75’ Montagna), Donati, Carlotti, Lunghi, Calamassi (60’ Poli). All. Mocarelli.

Arbitro: Mascelloni di Grosseto.

Reti: 17’ Scichilone.

CASTIGLION FIORENTINO – La Castiglionese si conferma bestia nera della Colligiana. I biancorossi di Mocarelli cadono contro i viola esattamente come all’andata, facendo i conti con un ko di misura.

E dire che la partita si era aperta all’insegna dell’equilibrio sul nuovo manto erboso dello stadio aretino (in erba ibrida) quasi a dover prendere confidenza con il terreno di gioco. A rompere gli indugi la formazione di casa con Giorgi, ma Chirurgi fa buona guardia e allontana il pericoloso. Minuto numero 17’: Berneschi fa tutto da solo entrando in area sulla destra, si accentra e serve al centro l’accorrente Scichilone per il gol che regala il vantaggio ai locali. La Castiglionese sfiora il raddoppio ma la Colligiana tiene botta. Si va al riposo sul punteggio di 1-0.

Nel secondo tempo sono ancora i padroni di casa ad attaccare, ma i biancorossi rispondono colpo su colpo. Carlotti prova a sorprendere Balli ma l’estremo difensore di casa fa buona guardia e sventa ogni pericolo. Poi il numero uno di casa rischia grosso quando non intendendosi con Menci per poco non spalanca la porta alla Colligiana che colpisce a porta vuota il palo.

La partita diventa combattuta come non mai. I ventidue in campo non risparmiano interventi decisi per fermare le rispettive azioni. Dopo sei minuti di recupero arriva il triplice fischio. La Colligiana è costretta al passo falso, a lasciare l’intera posta in palio ad una Castiglionese che non vinceva da ben dodici giornate. Per Zacchei ossigeno puro, per Mocarelli una giornata storta che vede scappare via lo Scandicci a più otto in classifica quando mancano tre giornate al termine della regular season. La matematica non chiude la porta ma di certo se la strada era in salita adesso è sicuramente costellata di ostacoli.

Matteo Marzotti