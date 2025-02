Eccellenza Toscana. Colligiana a caccia di tre punti pesanti. Mazzola, c’è l’Antella. Ghizzani ci crede. Asta in viaggio con un Mugnai in più

Tornano in campo oggi le quattro senesi del girone B di Eccellenza Toscana. La Colligiana, seconda forza del campionato a meno due dalla capolista Scandicci, attende al Gino Manni la Baldaccio Bruni, formazione che lotta per un posto nei play-off. Il Mazzola quinto al momento a -4 dai biancorossi invece se la vedrà in casa contro l’Antella. "Veniamo da dei buoni risultati – ha detto mister Ghizzani – e soprattutto da buone prestazioni. Siamo un po’ in difficoltà da un punto di vista numerico perché ci sono tanti infortunati. Ma questo deve essere una occasione per chi giocherà, anche i più giovani. Conosciamo gli avversari e loro conoscono noi. Pensiamo a fare bene perché siamo in un discreto momento e dobbiamo sfruttarlo". Poi c’è l’Asta che fa visita all’Affrico a Firenze. Archiviata la sconfitta contro la Lastrigiana per gli arancioblù è il momento di pensare alla trasferta oggi. A presentare questo difficile impegno è stato il portiere Cefariello. "La settimana è stata intensa e abbiamo preparato bene la partita nella speranza di fare bene. Sarà difficile, loro sono un’ottima squadra e lo hanno dimostrato in tutto il girone di andata. Cercheremo di fare quello che abbiamo preparato con il mister in allenamento, siamo fiduciosi. Abbiamo 10 finali e i punti valgono praticamente il doppio ogni domenica. Noi faremo il meglio possibile per portare a casa delle vittorie e chiudere il campionato al massimo delle nostre possibilità". La società di Taverne ieri ha ufficializzato un nuovo attaccante. Si tratta di Manuel Mugnai (nella foto) classe 1986, che vanta una carriera ventennale iniziata a 16 anni con la vittoria del campionato di Eccellenza con il Poggibonsi, continuata con il passaggio alla Primavera del Siena e proseguita con tanti anni di permanenza tra C, D e Eccellenza. Infine la Sinalunghese, tornata a vincere a Grassina, che oggi attende allo stadio Angeletti il Lanciotto Campi, che è a +7 rispetto a Marini e compagni e al momento guida il gruppo di squadre che, se finisse ora il campionato, giocherebbero i playout per evitare la retrocessione.