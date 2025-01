Eccellenza Toscana. Errori e sfortuna. Pareggio amaro per il Mazzola

Un pareggio amaro, per il Mazzola, con la Rondinella Marzocco. "E’ stata una partita difficile, come bella e competitiva – ha detto il tecnico biancoceleste, Marco Ghizzani –. Una partita maschia e anche ‘cattiva’, ma con stretta di mano finale. La Rondinella è partita molto bene, ha cercato di forzare la giocata finché noi non ci siamo posizionati sui suoi riferimenti. Sulle ripartenze siamo stati quasi più bravi noi e forse abbiamo avuto qualche palla in più a favore. Alla fine il rammarico c’è per qualche errore e per quel pizzico di sfortuna che poi ci ha condannato. Ci prendiamo questo punto e ai ragazzi dico bravi per aver dato il massimo cercando di rispondere a ciò che io chiedo loro: prosegue il nostro percorso di crescita". Molto spesso sono stati i minuti finali a rivelarsi letali. "La risposta più semplice è che succede perché non riusciamo a chiudere le partite – ha affermato Ghizzani –. Se non fai gol magari poi subentra un po’ di paura che non ci dovrebbe essere ma che nel calcio, si sa, c’è. Può dipendere anche dalle armi a diposizione, alle assenze". Tanti i giocatori della Juniores che il mister aggrega alla prima squadra. "Una decisione dettata dagli infortuni. Ma chi scende in campo se lo merita".