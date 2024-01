Eccellenza Toscana. Il Mazzola a caccia di punti nel match a Lastra a Signa

A Lastra a Signa, domenica alle 14,30: il Mazzola vuole aprire il 2024 tornando a fare punti, dopo aver chiuso il 2023 con l’amara sconfitta sul campo del Signa. Durante il girone di andata le buone prestazioni non sono state ripagate dai risultati, ma i biancocelesti hanno un intero girone per risalire la china. "Sappiamo che abbiamo fatto tutto quello che c’era da fare – le parole di mister Argilli al termine della sfida di Signa –. Sappiamo anche che gennaio sarà un mese importantissimo, con sei partite da giocare nel giro di venti giorni. Avremo quindi tempo e modo per riprenderci quello che abbiamo lasciato a Signa e in altre circostanze, consapevoli che la strada che abbiamo intrapreso è quella giusta".

Per quanto riguarda eventuali movimenti di mercato non è escluso l’ingaggio di un giocatore offensivo, ma non si tratta comunque di una priorità.