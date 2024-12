Eccellenza Toscana. "Il Mazzola ora deve spingere fino in fondo»

Il Mazzola ha espugnato lo stadio Pazzagli di Grassina grazie alla rete di Geraci. Per la squadra di Marco Ghizzani il settimo risultato utile consecutivo. "I ragazzi mi hanno fatto un bellissimo regalo per il mio 50° compleanno – ha affermato il mister biancoceleste –. Temevo la partita per il potenziale dei loro attaccanti che possono inventarsi qualcosa in qualsiasi momento. Dico ‘bravi’ ai miei perché mi hanno dato una grandissima soddisfazione: già nei primi 15 minuti di gara abbiamo sfiorato il vantaggio più di una volta. Anche se non abbiamo segnato, siamo rimasti in partita, siamo rimasti sul pezzo, abbiamo concesso al Grassina giusto un fallo laterale, per l’unica loro vera occasione. Nel secondo tempo abbiamo sempre espresso il nostro tipo di calcio. Borri là davanti ha tenuto tantissimi palloni, scaricando e ripartendo, per poi credere nella palla più scomoda e più difficile che è stata quella di Vecchiarelli per Geraci". Al giro di boa, il Mazzola è terzo, a 26 punti. "Il campionato di Eccellenza, solitamente, lo vince chi è quarto-quinto a Natale – ha concluso Ghizzani –… Ancora è lunga e non dobbiamo fare calcoli. L’importante è che i ragazzi spingano fino in fondo come hanno fatto domenica. L’utile è il prodotto del sacrificio".