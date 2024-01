Eccellenza Toscana. Impegno esterno per la Sinalunghese con la Castiglionese

E’ partita "con il piede giusto", la Sinalunghese, con i primi tre punti del 2024. "Il mister ci aveva chiesto una grande prestazione – ha sottolineato il difensore Davide Ferrante –, dal punto di vista del carattere, della voglia, della personalità e di portare a casa il risultato, possibilmente pieno: ci siamo riusciti, nonostante l’arbitro, il nervosismo in alcuni spezzoni di gara, la necessità di adattare giocatori fuori ruolo. Sotto l’aspetto agonistico siamo stati perfetti, abbiamo corso dall’inizio alla fine, non ci siamo mai fermati e dobbiamo soltanto batterci le mani". "Guardando alla classifica abbiamo perso qualche punto per strada – ha aggiunto Ferrante –, ma speriamo che il calcio dia ciò che ha tolto e che nel girone di ritorno guadagniamo quanto perso". Domani per i rossoblù l’impegno esterno con la Castiglionese. "Da lunedì abbiamo iniziato a prepararci al meglio" ha chiuso il difensore.