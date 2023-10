Eccellenza Toscana. La Colligiana cambia passo e ottiene 3 punti

AUDAX RUFINA

0

COLLIGIANA

2

RUFINA: Valoriani, Sequi (K), Fumelli (25’ Castri), Maccari (16’ st Ferretti), Grazzini, Galantini, Falcini, Somigli M. (36’ st Cicalini), Di Vico, Falugiani (22’ st Celli), Bianchi (1’ st Tanini). A disp.: Lanzini, Poggiali, Ballini, Somigli C. All.: Diotaiuti

COLLIGIANA: Chiarugi, Donati, Paparusso, Pierucci, De Vitis, Manganelli (K)(28’ st Mariani), Baccani, Mussi (48’ st Bartalini), Polo (35’ st Mugnai), Marabese (36’ st Cicali), Cianciolo. A disp.: Petrucci, Sardelli, Barontini, Finetti, Discepolo. All.: Chini

Arbitro: Evangelista (Treviglio)

Reti: 32’ pt Polo (C), 45’ pt Marabese (C)

Note: espulso Manganelli (C) al 50’ st (dalla panchina); ammoniti Manganelli, Maccari, Sequi, Chiarugi, Castri; recuperi 1’ pt, 8’ st

FIRENZE – Resurrezione della Colligiana, che ritrova il successo a Rufina e conquista la seconda vittoria in stagione, allontanandosi dalla zona play out e portandosi a 8 punti prima della sfida contro la capolista Castiglionese. La Colligiana appare trasformata: già al primo minuto Mussi impegna l’ex Valoriani, seguito da Baccani tre minuti dopo. Al 13’ Polo manda poco alto. Il vantaggio arriva al 32’: Paparusso crossa al centro dell’area e Polo ribadisce in rete. Al 40’ Polo sfiora il raddoppio, che arriva con Marabese, che sigla la prima rete in campionato. Il Rufina fatica a rispondere e la Colligiana conserva il vantaggio fino allo scadere.

Marco Brunelli