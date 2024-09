Eccellenza Toscana. La Colligiana vince e convince: ora è prima in classifica

SIGNA 1914

COLLIGIANA

SIGNA 1914: Crisanto, Nencini (30’ st Tesi), Capochiani, Soldani, Nocentini, Franzoni, Tempesti, Dallai (48’ st Baggiani), Cioni, Coppola (33’ st Ettaghi), Petronelli (21’ st Costa). All.: Scardigli

COLLIGIANA: Chiarugi, Finetti, Donati (33’ st Gambassi), Mariani, Labonia, Bartalini (1’ st Baccani), Corcione (28’ st Nastri), Mussi (1’ st Pierucci), Carlotti (37’ st Grassini), Lunghi, Calamassi. All.: Mocarelli

Arbitro: Biagini (Lucca)

Reti: 2’ pt Cioni (S), 7’ pt Donati (C), 22’ st Baccani (C)

Note: ammoniti Corcione, Carlotti, Mariani, Coppola, Tempesti, Dallai, Chiarugi

SIGNA – Vittoria in rimonta per la Colligiana, che sbanca il ’Del Bisenzio’ e conquista la prima posizione. Buona partenza dei padroni di casa, avanti dopo due minuti con Cioni. I biancorossi rispondono con grande decisione: al 4’ Calamassi impegna il portiere e al 7’ un gran tiro di Bartalini costringe Crisanto alla deviazione in angolo. E proprio sul corner Donati (foto) salta più in alto di tutti e trova il pareggio. Quattro minuti dopo Carlotti sfugge alla difesa e va vicino a ribaltare la partita, così come Mussi, che al 41’ ottiene però solo un angolo. Dopo un minuto Corcione sfiora il gol, seguito cinque minuti dopo da Baccani. La Colligiana controlla il gioco, e al 22’ Baccani trova uno spettacolare tiro all’incrocio e segna il 2-1. Il Signa fatica a reagire e al 39’ Finetti sfiora la terza rete. Il Signa spinge nel finale in cerca del pareggio, ma invano.

Marco Brunelli