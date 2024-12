Eccellenza Toscana. La Sinalunghese cade di nuovo. Classifica a rischio

Terzo ko di fila per la Sinalunghese che è uscita sconfitta anche da Colle Val d’Elsa nell’anticipo di sabato dopo gli stop contro Antella e Mazzola. La classifica dei rossoblu diventa sempre più preoccupante visto il penultimo posto con 11 punti appena uno in più del fanalino di coda Fortis Juventus. Il girone di andata di Redi e compagni si concluderà domenica in casa contro lo Scandicci, avversario tutt’altro che morbido ma serve tornare a far punti prima che sia troppo tardi. In settimana potrebbero esserci dei movimenti di mercato, specie in avanti, visto che senza Bucaletti i gol scarseggiano e il portoghese Gomes è arrivato in precarie condizioni. Di ieri intanto la notizia della prima uscita: è stato ceduto in prestito al Pienza (Promozione) il centrocampista classe 2006 Alberto Pinsuti. Restando in tema di giovani da segnalare l’esordio del classe 2008 Tommaso Palmerini sabato a Colle. Per Palmerini, sinalunghese doc, è la prima presenza tra i ‘grandi’.