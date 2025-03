Eccellenza Toscana. La Sinalunghese ritrova fiducia, Asta ko. Mazzola e Colligiana non si fanno male

Un fine settimana in agrodolce per le squadre senesi impegnate nel campionato di Eccellenza. L’unica a sorridere a 32 denti, è stata la Sinalunghese che ha calato un poker alla Baldaccio Buni. La situazione di classifica, per i rossoblù, è ancora molto complicata (22 punti, ultima posizione), ma il successo di domenica è stata una bella inizione di fiducia in vista del finale di stagione.

Non si sono fatti male, invece, il Mazzola e la Colligiana, rientrati negli spogliatoi con un punto a testa: 2-2 il risultato finale al Ceccarelli, al termine di una partita intensa e vivace, caratterizzata da diversi capovolgomenti di fronte. Per i biancocelesti (40 punti) la classifica dice quarto posto, per i biancorossi (44 punti) si è allungato il distacco dalla vetta, dato il successo della capolista Scandicci (49 punti) sull’Affrico.

Giornata storta, infine, per l’Asta Taverne che, dopo quattro vittorie consecutive e l’approdo nella grglia play off, è caduta sul campo del Signa. La squadra di Bartoli (38 punti) è adesso sesta, scavalcata dalla Rondinella Marzocco.

Il prossimo turno (27ma giornata) vede in calendario un altro derby tutto senese: il Mazzola è pronto a pestare l’erba dell’Angeletti di Sinalunga. La Colligiana farà visita alla Castiglionese, mentre l’Asta ospiterà la Forts Juventus.