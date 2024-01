Eccellenza Toscana. La Sinalunghese sente la stanchezza per il tour de force

E’ mezzo pieno il bicchiere in casa Sinalunghese dopo il pareggio a reti bianche di Borgo San Lorenzo. I ragazzi di Pezzatini hanno confermato il buon momento allungando a tre la serie positiva dopo il successo nel derby di Foiano e il pari in rimonta contro il Siena nel turno infrasettimanale. La stanchezza per un mese di gennaio con troppe gare e soprattutto le assenze dei due migliori giocatori della rosa, Viligiardi e Bucaletti, hanno condizionato la gara del Mugello che ha visto i rossoblù intraprendenti fino alla fine. Adesso con una settimana di lavoro ‘normale’ per preparare la prossima sfida c’è tutto il tempo per valutare le condizioni di un gruppo spremuto dal doppio turno infrasettimanale di gennaio ma consapevole di essere sulla strada giusta. Domenica all’Angeletti arriva la Lastrigiana, in lotta per evitare i playout. Da verificare le condizioni di chi era assente domenica nella speranza di poter avere a disposizione almeno uno dei due pezzi da novanta.