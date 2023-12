Eccellenza Toscana. La Sinalunghese vuole scalare la classifica. La Colligiana va a caccia di punti

Hanno voglia di scalare ancora posizioni, Sinalunghese e Colligiana. I ragazzi di Pezzatini, risultato dopo risultato, si sono portati a ridosso del podio (20 punti all’attivo, come la Nuova Foiano), mentre i biancorossi sono adesso a un passo dalla zona play off (18 punti come il Signa).

Una sfida, quella di questo pomeriggio, che profuma quindi di scontro diretto, particolarmente sentita: se la squadra di Chini tenterà il sorpasso, i padroni di casa, che possono vantare un’eccellente condizione fisica, come dimostrato nelle ultime uscite, sono determinati a conquistare i tre punti, allungando sui biancorossi e magari accorciare su chi è davanti.

Non ci sono squalificati né dall’una né dall’altra parte: la Sinalunghese si presenterà all’appuntamento forte della bella vittoria sulla Rondinella Marzocco, la Colligiana sulle ali dell’entusiasmo, dopo il poker calato al Firenze Ovest in un incontro dominato senza mai soffrire. E comunque, entrambe, dopo una striscia di risultati positivi.

Tutte e due le squadre, quindi, vogliono dare continuità al positivo percorso intrapreso verso le posizioni nobili della classifica, consapevoli che l’incontro di oggi potrebbe rappresentare uno snodo cruciale della stagione iniziata sia per i rossoblù che per i biancorossi, organici di livello per la categoria, un po’ in sordina. Per mister Pezzatini una buona notizia: il difensore Davide Ferrante, non al meglio della condizione nelle ultime uscite, è tornato a disposizione. Ancora out i lungodegenti Tiberi e Papa. Mister Chini avrà l’intera rosa a disposizione, mentre hanno salutato Ferraù e Discepolo per accasarsi rispettivamente al Mazara e all’Asta Taverne.