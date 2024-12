Eccellenza Toscana. "L’Asta ha dominato ma abbiamo sprecato troppo»

L’Asta è tornata a muovere la classifica. Nell’ultima partita del girone di andata, gli arancioblù hanno pareggiato 1-1 con l’Antella. Al Bertoni la gara è stata molto combattuta: a Frezza ha risposto Leuca. "A parte la pallonata in occasione del gol e un colpo di tacco nel secondo tempo ribattuto da Cefariello, non ricordo altre occasioni avversarie – ha commentato il tecnico Stefano Bartoli –. Abbiamo dominato la partita in lungo in largo, contro una buonissima squadra, perché va anche riconosciuto il valore degli avversari. Quando c’è stato da criticare i ragazzi l’ho fatto, stavolta non posso imputare loro niente. Ci è mancato soltanto il gol visto le tante chance sprecate".

Azzeccate le sostituzioni del mister. "Sono contento per il gol di Leuca: questi ragazzi sono sempre pronti e rispondono presente quando chiamati in causa. Ma anche Giovanni e Aymen, autore dell’assist, hanno fatto bene". Bartoli ha quindi tracciato un mini-bilancio del girone di andata. "Il rammarico è per l’atteggiamento mostrato nelle ultime sei partite – ha chiuso –. Ma contro l’Antella i ragazzi mi hanno dato una grande risposta, ne sono contento".