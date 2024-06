Eccellenza Toscana. L’Asta non ha dubbi. Il terzino Bardotti resta in arancioblù

Altra importante conferma in casa Asta: Federico Bardotti (foto), terzino classe 2004, arrivato a Taverne a dicembre scorso, rimarrà in arancioblù: subito è diventato un punto di riferimento nella fascia sinistra. Nonostante la giovane età, vanta esperienze importanti nel Pont Donnaz, Certaldo e Seregno tra Serie D ed Eccellenza. Calcisticamente è cresciuto nella Fiorentina, dove ha disputato i campionati under 17 e under 18. Il ds Aiazzi sta insomma lavorando con dedizione all’allestimento del nuovo organico: nella sua agenda anche nomi ‘pesanti’ per la categoria, che presto potrebbero essere ufficializzati. Intanto i vari giocatori che hanno vestito la maglia arancioblù e con i quali le strade si sono separate, stanno trovando una nuova sistemazione: il portiere Anselmi, 10 campionati all’Asta, nel prossimo campionato giocherà nella Chiantigiana, Curcio militerà nel Ponte d’Arbia, Fontani nel Pianella. Confermato Massimiliano Pallari nel ruolo di team manager.