Eccellenza Toscana. L’Asta Taverne giocherà in casa a Uopini: "Ma la speranza è tornare presto a casa»

L’Asta Taverne comunica "il trasferimento delle partite casalinghe dal campo sportivo Bruno Ceccarelli di Cerchiaia al campo sportivo di Uopini. La società tiene a ringraziare il Valentino Mazzola per aver accolto gli arancioblu nel proprio impianto in questi primi mesi della stagione 20232024 rispondendo con prontezza a una necessità non trascurabile per la partecipazione al campionato di Eccellenza". "D’altro canto – si legge nella nota del club –, i ringraziamenti non possono che estendersi anche al Monteriggioni che ha messo a disposizione il campo in cui, già dal prossimo match, l’Asta disputerà le partite casalinghe. Lo stesso terreno da gioco aveva già ospitato gli arancioblu in passato, nelle prime due stagioni nel campionato di Promozione e anche in una breve parentesi nella stagione 20182019. Nel frattempo i lavori all’impianto da gioco di Taverne d’Arbia sono in corso, la speranza è poter completare il ‘ritorno a casa’, anche delle partite della prima squadra, non appena sarà possibile". L’Asta ospiterà domenica prossima, la Colligiana, forte delle ultime due vittorie centrate contro Scandicci e Rondinella Marzocco. La squadra di Stefano Bartoli chiuderà il 2023, sabato 23 dicembre, proprio sul proprio campo, ospitando il Firenze Ovest (recupero della 10ma giornata, rinviata per il maltempo.