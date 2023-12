Eccellenza Toscana. Mazzola, Argilli:: "Partita da prendere con le molle»

Torna in campo il Mazzola, dopo il turno di riposo. I biancocelesti sono attesi dalla Nuova Foiano. "Loro hanno disputato un buon girone di andata – il commento del tecnico Stefano Argilli –: hanno aggiunto elementi di qualità a una rosa già importante per la categoria. Hanno organizzazione e qualità di gioco; si tratta quindi di una partita da prendere con le molle, noi dovremo fare tutto bene, per portare a casa il nostro obiettivo che è comunque sempre la vittoria".

Il computo delle assenze è pesante. "Non ci saranno gli squalificati Cruciani e Gianneschi – svela il mister – e oltre a loro non sono riusciti a recuperare Baroni e Cavallini. Alcuni ragazzi non si sono allenati all’inizio della settimana per influenza. Mi aspettavo di recuperare qualcuno, ma non è andata così: la rosa è ampia e i ragazzi a disposizione stanno bene e sono carichi". "Sappiamo che ci aspetta un periodo impegnativo – chiude Argilli – ma siamo fiduciosi: non ci tireremo indietro, provando a sfruttare ogni possibilità". "Ci siamo e vogliamo ripartire bene – aggiunge il portiere Cristian Cefariello –, dovremo essere concentrati, in una partita dall’intensità altissima. Noi dovremo tirare fuori il carattere per i tre punti".