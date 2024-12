Eccellenza Toscana. Mazzola, mister Ghizzani fa ’mea culpa’: "Devo trasmettere ai ragazzi più sicurezza»

Il Mazzola ha visto sfumare la vittoria proprio all’ultimo: la Lastrigiana ha pareggiato al 95’. "Questo 1-1 è una batosta, come una sconfitta – ha affermato il tecnico biancoceleste, Marco Ghizzani (foto) –. Quando arriva il pareggio appena prima del fischio finale è come aver perso. Faccio per prima cosa i complimenti alla Lastrigiana: nei minuti inziali non me la aspettavo così arrembante, così gagliarda, tenace agonisticamente. Ci è venuta a prendere e noi, per buona parte del primo tempo, siamo stati impotenti, per quanto il nostro portiere non sia stato tanto impegnato. E’ stata dinamica, a livello di squadra, e ci ha messo in difficoltà nel palleggio. Poi abbiamo preso coraggio, ci siamo alzati fino ad arrivare al secondo tempo in cui siamo passati in vantaggio. Poi nella parte finale, un po’ per la paura, un po’ forse per errori miei, dopo le sostituzioni, siamo sbandati. Nelle palle inattive capitate, gli avversari hanno segnato".

"La critica la faccio a me stesso – ha aggiunto Ghizzani –: se una squadra, per tre volte, o perde o pareggia nei minuti finali c’è qualcosa da migliorare. Devo trasmettere alla squadra maggiore sicurezza. Chiuderla prima? Sei-sette occasioni ci sono capitate: se riesci a metterla dentro, per bravura o fortuna, alla fine la partita la vinci. Ma dobbiamo essere anche pratici di vincere quando siamo sull’1-0".