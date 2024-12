Eccellenza Toscana. Mister Benedetti:: "Segnali di crescita nonostante tutto»

Momento complicato per la Sinalunghese che contro lo Scandicci ha perso la quarta gara consecutiva. La prestazione però è stata buona nonostante le assenze (Viligiardi, Bucaletti, Meoni, Tatini e Lorenzetti) e ciò spinge mister Benedetti a un cauto ottimismo in vista di uno scontro diretto vitale, domenica, in casa contro la Lastrigiana per la prima di ritorno. "La prestazione c’è stata nonostante le difficoltà e un primo tempo in cui gli avversari sono stati più bravi. Nel secondo ci siamo spinti più avanti senza però trovare il pareggio. Dobbiamo commentare un momento di difficoltà ma la squadra ha dato segni di crescita nonostante il ko come era stato a Colle. Dobbiamo essere più incisivi in attacco. Importante rimanere compatti e in fiducia. La classifica è ancora corta e dobbiamo crederci". Infine sul neo arrivato, l’argentino Stefanazzi. "Ha fatto molto movimento e ci ha dato soluzioni – ha concluso Benedetti –. Sono convinto che possa crescere ancora".