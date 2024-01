Eccellenza Toscana. Pareggio prezioso: "L’Asta va avanti passo dopo passo»

Per l’Asta, contro il Signa, un altro passettino avanti; gli arancioblù sono riusciti a fermare la corsa della seconda (adesso terza) forza del girone: 0-0 il risultato finale. "I ragazzi hanno disputato un’ottima partita – ha detto il tecnico Stefano Bartoli –, affrontata bene, soprattutto nel secondo tempo, in cui ci è mancato solo il gol. Troppe volte c siamo presentati al tiro in maniera pulita, ma senza riuscire a metterla dentro. E’ un problema che ci portiamo avanti da diverse giornate".

Il bicchiere è mezzo pieno. "Affrontavamo un’avversaria di livello – ha aggiunto il mister –, che si è presentata con 4 vittorie e 4 pareggi all’attivo fuori casa. Non siamo riusciti a essere concreti, ma abbiamo creato 5-6 occasioni, ne sono contento, lavoreremo per migliorare anche dal punto di vista realizzativo". "Eravamo in superiorità in mezzo al campo – ha aggiunto Bartoli –, finché loro non sono passati al 4-3-3, ma non sempre l’abbiamo sfruttata. Quando ci siamo riusciti, o con il play o con la mezzala, dovevamo essere più bravi a trovare Discepolo e Gabriele Mazza". Sulla classifica. "L’obiettivo è andare avanti passo dopo passo – ha chiuso il tecnico arancioblù –, e conquistare il quintultimo posto. Dopo ci riguarderemo in faccia".