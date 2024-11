Eccellenza toscana, per la Baldaccio arriva il Foiano. Castiglionese per la fuga. Fani sfida la Colligiana

Sono cinque la partite in programma questo pomeriggio nel campionato di Eccellenza. Un programma ridotto visto che ieri si sono giocati ben tre anticipi che hanno interessato indirettamente le formazioni aretine. Su tutte la Castiglionese. Già perchè ieri pomeriggio lo Scandicci non è andato oltre lo 0-0 contro la Lastrigiana mentre il Lanciotto ha messo a segno un punto (1-1) in casa della Rondinella Marzocco nel derby tutto fiorentino. Ecco poi un altro pareggio, quello tra l’Affrico e il Signa. In virtù di questi risultati la classifica a poche ore dal calcio d’inizio previsto per le 14.30 vede la Castiglionese e l’Affrico al primo posto con 21 punti, quindi Scandicci e Colligiana con 19 punti. E proprio la Castiglionese sarà di scena nel pomeriggio in casa dei biancorossi senesi. Una partita di cartello dalla quale potrebbe uscire o con un risultato o con un altro la prima della classe, la capolista in solitaria almeno per un turno in questo torneo di Eccellenza. E a proposito di sfide sentite ecco un derby aretino, quello tra Valtiberina e Valdichiana. Allo Zanchi di Anghiari i padroni di casa della Baldaccio aspettano il Foiano di Argilli. Sono 13 i punti degli amaranto contro gli 11 dei biancoverdi. Gli ospiti reduci da un incoraggiante successo interno, i padroni di casa dal pareggio contro la Sinalunghese. Due formazioni che stanno cercando l’allungo definitivo dalla zona rossa della graduatoria.

Il programma di questa giornata si completa poi con la sfida tra l’Antella, fanalino di cosa, e il Grassina, mentre la Fortis Juventus dovrà fare i conti tra le mura amiche con l’Asta. Per quanto riguarda la Sinalunghese, la formazione rossoblù, è attesa nel pomeriggio in casa del Mazzola Valdarbia.