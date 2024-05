Eccellenza Toscana Play-out. L’Asta Taverne si concentra sull’obiettivo. Con il Firenze Ovest c’è in palio la salvezza

L’ultima seduta, la rifinitura di questa mattina, e per l’Asta Taverne scatterà il conto alla rovescia per la sfida più importante: domani pomeriggio gli arancioblu scenderanno in campo, a Uopini, contro il Firenze Ovest, per la gara dei play-out che deciderà il loro futuro, la permanenza in Eccellenza o la discesa in Promozione, dopo un anno trascorso al piano superiore. Il clima è sereno, nello spogliatoio, anche se un po’ di tensione ovviamente si avverte: sarà importante, domani, per i ragazzi di Bartoli, metterla da parte e giocare con la testa libera, senza ansia o timore. E per vincere: se è vero che hanno a disposizione due risultati su tre (la salvezza arriverebbe anche con il pareggio, per il miglior piazzamento nella stagione regolare, anche dopo i supplementari) Di Renzone e compagni dovranno scendere in campo per centrare il risultato pieno, ché accontentarsi del minimo sindacale, potrebbe essere un rischio al cospetto di un’avversaria più avvezza alla categoria e mentalmente preparata ad affrontare uno spareggio. Per il match mister Bartoli avrà l’intera rosa a disposizione: probabile allora che davanti alla porta difesa da Anselmi, trovino spazio Di Renzone, Grassini, Bianchi e Bardotti; davanti alla difesa Lorenzo Mazza e Ceccatelli, con Jrad, Discepolo e Doka alle spalle della prima punta Dieme (nella foto).

A dirigere la partita sarà l’arbitro Niccolò Galligani della sezione di Pistoia; gli assistenti saranno Michele Poneti della sezione di Firenze e Luca Laganà della sezione di Siena. In contemporanea ad Asta Taverne-Firenze Ovest andranno in scena anche l’altra sfida play out Audax Rufina-Lastrigiana e la gara di play off Scandicci-Signa (la vincente affronterà il Terranuova Traiana).