Eccellenza Toscana. Sinalunghese, Bucaletti firma l’impresa con la Colligiana. I biancorossi perdono la partita e il secondo posto

SINALUNGHESE 1 COLLIGIANA 0

SINALUNGHESE: Marini, Meoni, Bardelli, Palacio, Ferrante, Celestini, Redi (87’ Dieme), Salvestroni, Stefanazzi (73’ Tacchini), Bucaletti, Landi (78’ Palmerini). Panchina: Noli, Cresti, Agnoletti, Dei, Pucillo, Parri. Allenatore Testini

COLLIGIANA: Chiarugi, Donati (87’ Gambassi), Paparusso, Finetti, Labonia, Pierucci, Corcione (62’ Montagna), Bartalini (74’ Baccani) Carlotti, Lunghi, Calamassi (56’ Poli). Panchina: Bacciottini, Grassini, Cicali, Nastri, Mussi. Allenatore Mocarelli

Arbitro: Alessio di Pistoia (Longobardi-De Matteis).

Rete: 40’ Bucaletti.

Note: Ammoniti: Labonia, Lunghi, Palacio.

SINALUNGA – Vittoria fondamentale per la Sinalunghese che battendo 1-0 la Colligiana lascia il Foiano in ultima posizione a 90 minuti dal termine del campionato e intravede finalmente i playout. Per i biancorossi invece un ko che costa il secondo posto, adesso occupato dall’Affrico. Prima occasione da gol del derby senese al 6’ minuto con Stefanazzi che calcia a fil di palo ma Chiarugi compie il miracolo e con un grande riflesso salva la sua porta. Pochi minuti dopo ancora Stefanazzi non trova la palla in modo preciso dopo un gran assist di Bucaletti.

Il gol arriva al 42’ quando Palacio serve un grande assist al bomber di casa Bucaletti che si libera di due avversari e calcia battendo l’estremo difensore colligiano. Nella ripresa gli ospiti spingono alla ricerca del pareggio con Donati e Lunghi la Sinalunghese tiene.

Al 70’ Bardelli e Marini stoppano all’ultimo una situazione pericolosissima. Sono i ragazzi di Testini a sfiorare il raddoppio poco dopo: prima all’80’ con Redi che serve a Bucaletti ma il numero 10 rossoblu perde l’attimo giusto poi all’88’ con il neo entrato Dieme che semina tutti gli avversari e si presenta da solo davanti a Chiarugi per poi sparare alto. L’arbitro concede un lunghissimo recupero (7 minuti totali) allungando la tensione in campo ed in tribuna ma la gara finisce con un successo pesantissimo per i rossoblù che ora si giocheranno tutto domenica prossima sul campo dello Scandicci già promosso in serie D. Per la Colligiana al Manni arriverà invece la Lastrigiana.

G.d.l.