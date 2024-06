Eccellenza Toscana. Vecchiarelli nuovo giocatore del Mazzola: "Ha il fiuto del gol, tecnica e rapidità»

Il Valentino Mazzola ha presentato il primo volto nuovo della stagione 2024/2025: dopo le conferme del difensore centrale Niccolò Bonechi (2001) e del centrocampista Francesco Majuri (2004), il club biancoceleste ha ufficializzato l’ingaggio di Gabriele Vecchiarelli (foto), "esterno offensivo mancino con il fiuto del gol, tecnica e rapidità da mettere al servizio della squadra". Vecchiarelli, classe 1998, è cresciuto nei settori giovanili di Certaldo e Siena prima di passare alla formazione Juniores Nazionale del Poggibonsi, vincendo il titolo di Campione d’Italia di categoria. Dal 2016 al 2019 ha indossato la divisa del San Donato Tavarnelle, collezionando oltre 100 presenze e 5 reti in Serie D. Poi è stato protagonista con le maglie di Castelfiorentino e di Certaldo, in Eccellenza vincendo la Coppa Italia 2022-2023 con il conseguente approdo dei viola nella massima serie dilettantistica italiana. L’ultima stagione, per motivi di studio, ha militato nel Sangimignano. Ora è pronto a intraprendere questa nuova avventura in maglia biancoceleste, con l’obiettivo di conquistare i play off, traguardo che il nuovo allenatore Marco Ghizzani e i suoi ragazzi faranno di tutto per raggiungere. Non faranno invece parte della rosa, Cefariello (ufficiale all’Asta), Florindi, Nassi (ufficiale al Pianella) e probabilmente Baroni che potrebbe seguire Argilli a Foiano.