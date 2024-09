Eccellenza Tre sorelle con le carte in regola

Le 16 squadre di Eccellenza, pur attente al mercato, ormai hanno concluso la campagna acquisti-cessioni. Sulla carta si sono rafforzate tutte o quasi, sarà poi il campo a stabilirlo o a smentire.

K Sport Montecchio Gallo. Il team dei copresidenti Sperandio-Tiboni, tra gli altri giocatori (soprattutto under) si è portato a casa gli attaccanti Matteo Perri (’97) ex Maceratese e Marco Villanova ex San Marino (’91), Ignazio Carta, centrocampista ex Torre di Castelli (’91) e il portiere Nicola Santini, ex Fabriano Cerreto ( ’99). In panchina chiamato l’esperto Beppe Magi.

Urbania. Diversi arrivi anche per l’Urbania del neo mister Simone Lilli. L’ultimo colpo l’altro ieri con l’ingaggio di Luca Rivi, classe 1994, attaccante, 19 reti nella stagione 2021-22 e nel Mestre 10 gol (2019-20 e nonostante il campionato ridotto per Covid). In Eccellenza nel 2017-18 ha giocato nell’Atletico Alma andando a bersaglio 19 volte. Altro arrivo di spessore: Lorenzo Paoli, classe 88, difensore-centrocampista centrale, ex Vis Pesaro e K Sport, poi c’è stato il ritorno di Emanuel Farias, classe cl’ 1995 ex Renato Curi Angolana, Filippo Tamai difensore-centrocampista classe 2005, dalla Sammaurese. Ingaggiato anche Tommaso Nannetti, classe 2003, 60 partite in serie D suddivise tra Ambrosiana, Grosseto, Aglianese e Imolese; Luigi Sarli (2000), centrocampista di gamba e di inserimento. Trasferitosi a Tavullia con la famiglia, Luigi ha già vestito diverse maglie prestigiose come Ascoli Primavera (12 gol in 25 partite), AJ Fano in serie C, Arzignano (promozione in serie C), Reggiana e Montecchio Maggiore. Altro volto nuovo Filippo Lorenzoni (cl 2003) terzino di piede destro ma in grado di agire su entrambi i lati della difesa. Sarà il suo primo anno da "Over", dopo un percorso da "Under" in Serie D che lo ha visto vestire maglie prestigiose come quelle di Sambenedettese, Livorno, L’Aquila e fino a qualche settimana fa Fossombrone, per un totale di 76 presenze.

Urbino. Il club guidato dal presidente Marco Lucarini ha quest’anno in Nico Mariani il suo novo allenatore. Come giocatori è stato acquistato l’attaccante Giordano Bardeggia (classe 2000), Lorenzo Giovane, difensore classe 2001 ex Accademia Borgomanero, il portiere Filippo Alessandroni classe 2005 ex Vigor Senigallia, Nicolas Zancocchia centrocampista classe 2001 ex Montegiorgio, Lorenzo Palazzi, centrocampista classe 2003 proveniente dal Fossombrone serie D, Riccardo Porcellini, classe 2005 dalla Sammaurese. Per domenica é previsto l’inizio del campionato 2024-25. am. pi.