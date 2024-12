Eccellenza. Tre volti nuovi per il Castelfranco

Arrivano tre volti nuovi in casa Castelfranco. È ufficiale il centrocampista Matteo Ferrari (’98) dalla Rubierese ed ex Montecavolo e Boiardo. Sempre in mediana ha firmato Omar Gueye, classe 2004 dalla Promozione laziale dell’Olimpus Roma, mentre per l’attacco ecco il trequartista Mariano José Cusano, classe ’90 di argentino che dopo aver giocato nelle serie minori sudamericane si è trasferito in Italia dove ha vestito fra le maglie di Piombino, Gavorrano, Anziolavinio, Tricarico, Baldacci Bruni e Codaruina Valledoria dopo una perentesi in Germania coi dilettanti del Suderelbe e quella da marzo scorso col Campobasso Calcio, formazione di Prima categoria molisana. A proposito del Castelfranco, riparte dall’Eccellenza campana l’avventura in panchina di mister Fabrizio Daghio dopo l’esonero dalla Virtus: il tecnico carpigiano ha firmato col Calpazio, squadra di Capaccio Paestum (Salerno) ultima nel girone ’B’ con soli 5 punti. In Promozione Jocic si è svincolato dallo United Carpi e ha firmato con il Campagnola. In Seconda lo Junior Finale prende il difensore ’96 Alberto Grandi liberato dal Medolla.

d.s.