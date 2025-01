Eccellenza. Tropical, serve una prova di forza. Pietracuta in casa del Medicina

Novanta minuti da non sbagliare sono quelli che oggi spettano al Tropical Coriano, al ’Calbi’ di Cattolica, contro il Mezzolara. Un match al vertice che arriva subito dopo la frenata di mercoledì scorso, nel turno infrasettimanale, nel derby sul campo del Pietracuta. La squadra di Scardovi sa di non poter fare avvicinare ulteriormente le inseguitrici, seppur ancora staccate di più di qualche punto. Della sfida tra romagnoli ed emiliani proverà a beneficiarne il Castenaso secondo della classe e oggi impegnato allo ’Zucchini’ di Budrio contro il Reno. Incastri in alta quota che vedono protagonista anche lo stesso Pietracuta che oggi si rimette in viaggio per andare a bussare alla porta del Medicina Fossatone. Con l’obiettivo, magari, di mettere piede sul podio. Anche se ancora si è lontanissimi dal traguardo. Gara in viaggio anche per la Vis Novafeltria, reduce dalla battuta d’arresto infrasettimanale con la Sampierana. La squadra della Valmarecchia, appena tornata nelle mani di mister Giorgi, oggi sarà impegnata sul campo del Russi in un faccia a faccia nella parte bassa della classifica. I ravennati, infatti, sin qui hanno messo insieme sei punti in più rispetto ai prossimi avversari. La squadra di Giorgi, invece, ha tutta l’intenzione di lasciare quell’ultimo e desolante ultimo posto in classifica condiviso, a quota 13, con il Granamica. I bolognesi oggi se la vedranno con il Solarolo in Romagna, proprio con lo stesso obiettivo dei romagnoli. Nella zona calda della classifica c’è da tenere sott’occhio anche il Faenza che oggi si metterà a caccia della vittoria sul campo del Sanpaimola.

Eccellenza. Girone B (20ª giornata, ore 14.30): Castenaso-Reno (Stadio Zucchini sintetico, Budrio), Medicina Fossatone-Pietracuta, Osteria Grande-Fcr Forlì, Russi-Vis Novafeltria, Sant’Agostino-Gambettola, Sampierana-Massa Lombarda, Sanpaimola-Faenza, Solarolo-Granamica, Tropical Coriano-Mezzolara (Stadio Calbi sintetico, Cattolica).

Classifica: Tropical Coriano 43; Castenaso 38; Mezzolara 37; Pietracuta 35; Sampierana 33; Gambettola 27; Fcr Forlì, Sanpaimola, Sant’Agostino, Medicina Fossatone 25; Osteria Grande 24; Reno 23; Massa Lombarda, Solarolo 20; Russi 19; Faenza 14; Granamica, Vis Novafeltria 13.