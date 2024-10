Eccellenza. Turno alla portata per il Sant’Agostino: arriva il Faenza

Dopo il pareggio a reti bianche di Conselice contro il Sanpaimola, oggi (ore 15.30) il Sant’Agostino torna al comunale per vedersela contro un’altra romagnola, il Faenza. In teoria dovrebbe essere un avversario alla portata, ricopre l’ultimo posto in classifica a zero punti ed è reduce da una sconfitta a domicilio ad opera della neo promossa Osteria Grande. Non che la classifica dei ramarri sia entusiasmante, con 5 punti all’attivo, ma di sicuro ha meno pressioni e dispone di un organico più competitivo. Il direttore sportivo del Sant’Agostino, Marco Secchieroli, non si fida e tiene tutti sulla corda. "E’ una partita complicata. Noi veniamo da una partita giocata male, troveremo sulla nostra strada un avversario che arriverà agguerrito, determinato a portare a casa la pelle e a sbloccarsi in campionato". Scorrendo la classifica non sembrerebbe un impegno da far tremare le vene dei polsi. "Proprio per questo dobbiamo provare a chiudere la partita nel primo tempo, per evitare di farci prendere dall’ansia nella ripresa in caso di stallo. Attenzione al Faenza soprattutto in attacco, dove ha centimetri, dovremo stare all’erta sulle palle alte".

f. v.