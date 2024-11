Eccellenza, tutti gli impegni delle formazioni aretine. Fani ospita l’Antella. Sansepolcro per la vetta

Arriva l’Angelana al Buitoni nella 11esima giornata dell’Eccellenza umbra e con essa torna un ex bianconero molto gradito: Valeriano Recchi, centrale difensivo di quel Sansepolcro allenato da Sauro Trillini che nella stagione 1995/’96 aveva vinto sul campo il girone E della Serie D, ma che per il caso Guidotti si era visto togliere di fatto 14 punti. Dopo il biennio al Borgo, Recchi avrebbe fatto grande l’Arezzo di Serse Cosmi. Oggi, Recchi siede sulla panchina giallorossa e per l’occasione schiererà la forte punta Bebeto Ndiaye, proveniente dalla Pietralunghese, che lo ha voluto raggiungere dopo averlo avuto allenatore lo scorso anno a Castiglione del Lago. Semmai, i problemi dell’Angelana sembrano al momento interessare la difesa, viste le squalifiche di Melillo e Sallaku. Il Sansepolcro, una volta riconquistata la vetta, non vuole più mollarla; anzi, al Buitoni non rivince da 40 giorni e mister Armillei può contare anche sul rientro di Bruschi, per cui potrà schierare la migliore formazione. L’avversaria è di quelle notoriamente ostiche: il 2-1 di sette giorni fa alla Pietralunghese lascia intendere che potrebbe benissimo inserirsi in un discorso di vertice. La posta in palio è quindi più sostanziosa che mai.

Sul fronte dell’Eccellenza toscana la Castiglionese dopo il passo falso nel turno precedente contro il Mazzola e il passaggio del turno in Coppa Italia sarà di scena sui campi dell’Olmoponte contro l’Antella alle 14.30 contro una squadra in profonda crisi, fanalino di coda del torneo. Per la Baldaccio Bruni di Baldolini invece appuntamento al cospetto della Sinalunghese, per quello che è un autentico scontro diretto tra due formazioni attualmente impegnate in classifica con i loro dieci punti a testa. Per il Foiano invece impegno casalingo contro il Lanciotto. Amaranto che tornano in casa dopo il ko nel turno precedente, Lanciotto in risalita sono gli ingredienti per una sfida dove nessuna delle due formazioni può permettersi di perdere terreno.