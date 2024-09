Eccellenza, tutti i debutti

Al via la stagione del campionato di Eccellenza girone A che coinvolge ben sei provincie della nostra regione dove i derby saranno in scena quasi settimanale. Queste le squadre del girone: per Pisa (Cuoiopelli, Cenaia, M.Ponsacco, Perignano ), Pistoia (Pontebuggianese),Lucca (Camaiore, Castemuovo G., RF Querceta, Viareggio), Firenze ( Certaldo, Fucecchio, Montespertoli, Sestese ), Massa (Massese). Il primo assaggio all’agonismo si è avuto domenica scorsa con il primo turno di Coppa Italia dove ci sono state le prime conferme di squadre già valutate fra le favorite ma anche sorprese.

Inizio di campionato casalingo per le formazioni della nostra area per Cuoiopelli, Fratres Perignano e Mobilieri Ponsacco che hanno come leit motiv il rinnovamento dei quadri atletici mentre il Cenaia corretto per 6/11 farà visita il Viareggio. I nuovi rossoblù di Macelloni sono opposti alla Pro Livorno in uno scontro fra deluse dal primo incontro di Coppa Italia, sconfitte entrambe per 2 a 0 i Mobilieri in casa dal Cenaia e gli ospiti a Cecina. Sul Ponsacco pesa la mancanza di una vittoria in campionato al Comunale dal 21 dicembre 2022 (2 a 1 contro la Sangiovannese doppietta di Mencagli). Gli arancioverdi del Cenaia allenati da Sena attesi dal confronto impegnativo a Viareggio squadra che ha stravinto a Camaiore in Coppa Italia per 0 a 4. Sarà un primo esame non certo decisivo per le mire di entrambe le squadre ma che potrà illuminare al meglio le prospettive dei Cenaia uscito con una bella vittoria da Ponsacco (gol di Apolloni e Ferretti ) e che gli addetti ai lavori indicano fra le big del campionato. Molto impegnativo si presenta il confronto fra i Fratres Perignano guidati da Falivena che avranno come avversario quel Camaiore perdente in Coppa ma considerato più di un outsiders del campionato. Il Perignano che ha confermato solo la punta Taraj ha pareggiato in Coppa Italia contro il Montespertoli 0 a 0 dopo un primo tempo anonimo confortato da una interessante ripresa. Avvincente avvio della Cuoipelli affidata a mister Daddario debuttante in categoria, che è riuscita a cogliere un pareggio 1 a 1 in Coppa a Pontebuggianese dopo essere stata in vantaggio con Matteoli. I biancorossi se la vedranno oggi con la neo promossa Sestese, vincente in Coppa a Lanciotto per 0 a 2. " Ci affidiamo molto ai giovani – afferma il ds Costa – che hanno volontà e voglia di ben figurare in questa categoria. Della stagione precedente abbiamo confermato solo il portiere Brogi ‘04 e il difensore Bocini ’05. Rimanere in eccellenza è il nostro grande obiettivo".

Luciano Lombardi