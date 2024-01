Eccellenza. Tuttocuoio, una vittoria che vale la fuga

TUTTOCUOIO

1

LANCIOTTO CAMPI

0

TUTTOCUOIO (3-4-3): Iacoponi; Puleo, Sorbo, Severi; Centonze (22’ st Solari), Papi, Marcon, Princiotta; Rossi, Massaro, Caggianese (23’ st Turini). All. Sena.

LANCIOTTO CAMPI (4-3-1-2): Roselli; Benelli, Bambi, Pisapia, Esposito Goretti; Amerighi (7’ st Bini), Fedi, Verdi; Ascolese (7’ st Fathou); Cassiolato, Frezza. All. Secci.

Arbitro: Poggianti di Livorno.

Marcatore: 32’ pt Massaro.

PONTE A EGOLA - Che sia la fuga buona? Con l’1-0 al Lanciotto Campi, il Tuttocuoio ha raddoppiato in un colpo solo il vantaggio sulla Cuoiopelli, prima inseguitrice, e i sei punti di vantaggio scavati adesso sugli avversari gli consentono di gestire con un margine importante le dodici partite che restano ancora da giocare. Per piegare i fiorentini e ottenere così la settima vittoria casalinga (sesta senza subire gol), quinta di fila, è bastata una rete di Massaro poco dopo la mezzora del primo tempo, quando una rovesciata di Rossi e mal respinta dal portieri Roselli è stata raccolta dal centravanti pontaegolese che ha così spinto in porta il suo sesto sigillo personale. E’ stato il giusto premio al predominio manifestato dalla squadra di Sena per l’intera frazione, nella quale aveva saputo crearsi un paio di occasioni per sbloccare il match nei minuti precedenti al vero vantaggio. Prima con una conclusione ravvicinata di Rossi, con l’attaccante di casa che però si era defilato troppo (26’) e quindi con un colpo di testa di Caggianese, furbo ad anticipare un difensore e il portiere ospiti ma con la palla rimbalzata di poco fuori con la porta rimasta ormai sguarnita (44’).

Nella ripresa il Tuttocuoio si è invece un po’ contratto e non è riuscito a dare la giusta profondità al suo 3-4-3. Questo anche per "colpa" di un Lanciotto, rimaneggiato dalle assenze, bisognoso di punti-salvezza (è quartultimo), che nelle ultime cinque gare (con questa sei) era riuscito a mettere insieme appena due punti e che anche ieri ha dovuto provarle di tutte per evitare quella che invece è diventata la nona sconfitta stagionale. In verità, anche se il risultato è rimasto in bilico fino in fondo, Iacoponi non ha dovuto compiere prodezze né interventi particolarmente impegnativi, anche perché i compagni di difesa (che è la meno battuta del girone: 12 reti in 20 partite) sono riusciti a tenere lontani gli attaccanti ospiti. I pontaegolesi quindi hanno principalmente agito di rimessa e hanno sfiorato la rete del raddoppio con Rossi, che davanti a Roselli anziché calciare si è fatto murare da un difensore (38’). Poco più tardi il bomber del Tuttocuoio (12 reti) ha avuto sul sinistro un’altra ghiotta occasione per mettere la sua squadra al riparo da brutti scherzi, sparandola alta (43’). Ma alla fine va benissimo anche così.

Stefano Lemmi