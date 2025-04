Eccellenza: Ultima Giornata Decisiva per Playoff e Playout

Ultimi 90 minuti di gioco per quanta riguarda l’Eccellenza, poi sarà la volta di playoff e playout. E se per la Castiglionese quella di questo pomeriggio alle 15 sarà una passerella di fine stagione contro l’Affrico, seconda da neopromossa, iniziando poi da domani a pensare al futuro, ecco che per Baldaccio Bruni e Foiano è una domenica che può aprire più scenari.

Chi rischia grosso è il Foiano. Gli amaranto di Santoni sono ultimi con due punti di ritardo sulla Sinalunghese oggi ospite dello Scandicci già promosso. Gli amaranto invece affronteranno in trasferta la Fortis Juventus che è terzultima, e sente il fiato sul collo della Sinalunghese, potendo ambire a disputare i playout con un piazzamento di vantaggio. Insomma in casa della Fortis servirà una partita per cuori forti con gli amaranto costretti a vincere per agguantare gli spareggi salvezza.

Di contro c’è una Baldaccio che la cura Palazzi ha trascinato a due punti dal quinto posto e quindi dai playoff. Oggi serve una vittoria contro il Lanciotto e possibilmente il passo falso di Rondinella e Asta per cercare l’impresa e allungare così questa stagione. In programma figurano anche Antella-Asta, Colligiana-Lastrigiana, Rondinella Marzocco-Signa, Scandicci-Sinalunghese e Valentino Mazzola-Grassina.

M.M.