Eccellenza: Ultimi 90 Minuti per Definire Playoff e Playout

Eccellenza al capolinea, con gli ultimi 90 minuti importanti solo per definire la griglia playoff e quella playout. Sarà invece epilogo senza più stimoli per due versiliesi su tre dato che il Camaiore già campione da più di un mese ed il Viareggio già salvo da una settimana non hanno più nulla da chiedere alla stagione. L’unica che si gioca ancora qualcosa (leggasi salvezza tranquilla, evitando l’eventuale playout col Ponte Buggianese) è il Real Forte Querceta, cui tuttavia basta un punto per la matematica certezza di restare in categoria e lo farà contro la già tranquilla Pro Livorno Sorgenti che si è salvata sicura domenica scorsa.

Qui Camaiore. I bluamaranto hanno già la testa in vacanza e sono reduci da una settimana di calcio tennis nei blandi allenamenti già in inevitabile clima da “rompete le righe“. Oggi la sconfitta dei camaioresi a Ponte Buggianese è piuttosto quotata (anche se ai pistoiesi potrebbe non bastare la vittoria, vista la forbice di 10 punti, per evitare la retrocessione diretta). Cristiani è senza Zambarda, Zavatto, Anzilotti, Amico e lo squalificato Cornacchia. Il 2005 Belli giocherà mezz’ala sinistra dopo aver fatto il terzino adattato per tutto l’anno. Velani-Casani coppia centrale dietro, con davanti Nardi dietro al capocannoniere Chiaramonti e ad uno fra Kthella e Bacci. Poi entreranno i giovani Fani e Bastillo (2007) che si stanno guadagnando minutaggio. Dirigerà Briganti di Carrara, assistito da Valeri e Torre di Firenze.

Qui Viareggio. Bonini ha problemi in difesa per la trasferta sul campo del Fratres Perignano (pure qui l’"1" nell’ipotetica schedina è abbastanza scontato) non avendo gli infortunati Bertacca e Sorbo, oltre al febbricitante Sapienza. Spazio a chi ha giocato un po’ meno in stagione. L’arbitro è Monti di Firenze, guardalinee Angelici di Valdarno e Asia Giovanili di Arezzo.

Qui Real FQ. Alle 15 al “Necchi-Balloni“ i bianconerzzurri di Buglio ospitano la Pro Livorno (fischia D’Orsi di Pisa, coadiuvato da Sordi di Firenze e da Latini di Empoli) e saranno senza il 2005 Pavlenko. Ballottaggi in mediana ed in attacco. "Mi aspetto di fare un punto" glissa Buglio.