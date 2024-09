Eccellenza umbra, i bianconeri restano da soli a punteggio pieno. Il Sansepolcro si prende il primato. Terni ko: decide Brizzi allo scadere

SANSEPOLCRO

3

TERNI

2

SANSEPOLCRO (4-3-3): Vassallo; Del Siena (80’ Brizzi), Adreani, Tersini, Merciari; Bruschi (93’ Petricci), Gorini, Gennaioli (80’ st Innocentini); Pasquali, Bartoccini (73’ Quadroni), Valori (89’ Mariotti). All. Antonio Armillei.

TERNI (4-3-3): Cunzi; Gafuri (83’ Barrow), Romeo, Rocci, Flavioni; Leonardi, Dida, Mainardi; Pacilli, Covarelli (66’ Fontana), Pucci. All. Roberto Borrello.

Arbitro: Cavalleri di Treviglio. Reti: 7’ Pasquali, 47’ Mainardi, 60’ Tersini, 67’ Pucci, 90’ Brizzi.

Espulsi: Leonardi e Flavioni.

SANSEPOLCRO - Una zampata di Riccardo Brizzi consegna – ancora al 90’ – il successo al Sansepolcro nel big-match del Buitoni contro il Terni Fc e i bianconeri sono ora soli a punteggio pieno in testa alla classifica dell’Eccellenza umbra. Per tre volte, la squadra di Armillei ha dovuto rimettere in piedi la partita e – anche alla luce delle occasioni create – la vittoria ci sta tutta su un’avversaria che ha chiuso in nove. Fuochi d’artificio fin dall’inizio: al 7’, profondità di Gorini e sponda di Bartoccini per il diagonale vincente di Pasquali; unica risposta degli ospiti al 25’, sulla punizione di Pacilli con colpo di testa di Leonardi deviato in tuffo da Vassallo. In avvio di ripresa, il Terni Fc trova subito il pareggio: taglio dalla sinistra di Gafuri e preciso inserimento di Mainardi, che anticipa tutti e realizza. Il gol scuote il Sansepolcro, che fallisce il nuovo vantaggio con un goffo tocco di Bartoccini su invito di Valori, ma al 60’ torna avanti: angolo di Gorini e perfetto stacco di testa di Tersini. Ancora Valori dall’out di sinistra libera al tiro Bartoccini, che si divora un’altra rete e allora scatta la regola non scritta: al 67’, cross dalla destra sul secondo palo di Pacilli per la correzione aerea di Pucci, che beffa una difesa locale alquanto lenta. Sul 2-2, tuttavia, il Terni Fc si complica tuttavia la vita con l’espulsione al 69’ di Leonardi per un fallo su Gennaioli e Armillei effettua i cambi che risulteranno decisivi, inserendo Quadroni e Brizzi; Gorini fa tremare la traversa su punizione al 83’, poi proprio da Quadroni al 90’ parte il suggerimento in area, dove Brizzi è pronto per il tocco del 3-2 che vale la festa della tifoseria locale.

Claudio Roselli