Eccellenza umbra: oggi al Buitoni l’ostico avversario per mantenere la testa del girone in vista della pausa di Pasqua. Sansepolcro, contro il Pierantonio è corsa alla D

Sotto con l’ostico Pierantonio al Buitoni. Svanito il sogno della finale di Coppa Italia (che avrebbe significato promozione già mercoledì sera, quando il Barletta ha eliminato il Giulianova), il Sansepolcro ha ora la sola strada del campionato per tornare in Serie D. Quattro le giornate che mancano al termine dell’Eccellenza umbra – inframezzate dalla lunga pausa di Pasqua - e il tesoretto di +2 è importante ma non certo rassicurante, per cui squadra, società e tifosi debbono dimostrare compattezza totale per raggiungere il grande obiettivo. La sfida casalinga (ore 15) contro un Pierantonio che tenta di riagganciarsi al treno dei play-off assume di conseguenza un valore assoluto a livello di risultato e quindi anche di morale, perché non ammette un altro risultato al di fuori della vittoria. L’Angelana in primis è sempre pronta ad approfittarne, per quanto in contemporanea sia impegnata nel derby di Bastia contro una formazione assetata di punti per mettersi in salvo evitando i play-out. Dimenticare Rovato è allora l’unico sistema efficace. Il tecnico Armillei ha ringraziato società e tifosi per la vicinanza dimostrata nella trasferta lombarda (bella, ma con finale amaro) e si prepara a varare un 4-3-3 d’assalto, con Valori che dopo la doppietta al Maffeis ha rialzato le proprie quotazioni per una maglia da titolare. A parte gli infortunati Del Siena e Gennaioli, il gruppo è al completo; fra gli ospiti, c’è uno squalificato dello scacchiere titolare – la mezzala De Iuliis – anche se le insidie principali potrebbero arrivare dalla vivacità dei fratelli Salis, che rischiano di diventare autentiche spine nel fianco della difesa bianconera. Attenzione pertanto a questo Pierantonio, che non vuole arrendersi e che cerca di dare un senso alla sua stagione con un piazzamento fra le prime cinque.

La probabile formazione (4-3-3): Vassallo (Vaccarecci); Carbonaro, Lorenzoni, Adreani, Merciari; Bruschi, Gorini, Corsini; Pasquali, Bartoccini, Mariotti (Valori). All. Antonio Armillei.