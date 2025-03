Eccellenza umbria. Sansepolcro nella tana di Recchi: Mariotti-Bartoccini per battere l’Angelana

Tutti a Santa Maria degli Angeli per sostenere un Sansepolcro che, dopo il ko interno di mercoledì scorso in Coppa Italia, si riaggrappa più che mai al campionato di Eccellenza umbra per tornare in Serie D dopo un solo anno. Il tecnico Armillei ha depennato dalla lista dei convocati i tre indisponibili per infortunio: i difensori Del Siena e Carbonaro e il giovane centrocampista Gennaioli. Dall’altra parte, c’è l’Angelana che adesso sogna a occhi aperti: ha infatti l’occasione per effettuare il sorpasso in vetta (due lunghezze la separano dai bianconeri) con una squadra dall’età media giovane e ben plasmata dal tecnico Valeriano Recchi - ex proprio del Sansepolcro ma anche di Arezzo e Montevarchi - che in attacco può contare sul classico uomo da area di rigore: si chiama Bebeto Ndiaye e ha già messo a segno 19 reti.

Tornare imbattuto diventa una necessità per il Sansepolcro, che anche moralmente potrebbe trovare la giusta carica per proseguire su entrambi i fronti. Per ciò che riguarda la formazione, il dubbio è legato ai sottoquota: due in difesa, oppure uno per reparto? Nel primo caso, sarebbe Innocentini deputato alla maglia da titolare sul versante destro, con Merciari a sinistra e Pasquali in attacco, dove c’è anche l’opzione Barculli; diversamente, sarebbe Corsini a giocare in mezzo come sette giorni fa. Un dubbio che Armillei scioglierà soltanto all’ultimo istante, almeno ufficialmente.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

SANSEPOLCRO (4-3-3): Vaccarecci (Vassallo); Lorenzoni, Petricci, Tersini, Merciari; Bruschi, Gorini, Corsini; Pasquali, Bartoccini, Mariotti. All. Armillei.

Claudio Roselli