Eccellenza. Un Certaldo dal piglio inarrestabile si impone sul Real Forte Querceta

Certaldo 2Real Forte Querceta 1

CERTALDO: Gasparri, Lastrucci, Di Benedetto (75’ Usai), Boumarouan, Borboryo, Signorini, Pagliai (85’ Innocenti), Zefi, Corsi S. (65’ Pieracci), Grillo (60’ Cenni), Cito. All.: Corsi M.

REAL FORTE QUERCETA: Luci, Nicolini, Giubbolini, Vittorini, Tognarelli, Fortunati, Pavlenko, Stringara, Mearini, Bartolini, Bracci. A disp.: Pastine, Frosina, Bucchioni, Maurelli, Quercetani, Galli, Jendoubi, Panicucci, Bassi. All.: Lucchesi

Arbitro: Virgili di Olbia

Reti: 65’ Cito; 84’ Panicucci; 91’ Boumarouan

CERTALDO – Un gol di Bouamrouan al primo minuto di recupero manda in estasi il Comunale: il Certaldo piega di misura anche il Real Forte Querceta e centra la terza vittoria di fila. Adesso la salvezza diretta non è più un miraggio. I punti di ritardo dal sestultimo posto, occupato proprio dai versiliesi, restano cinque, ma mantenendo il quintultimo e guadagnandone altri due sul Pontebuggianese, i viola valdelsani eviterebbe ugualmente i play-out grazie al distacco sulla penultima in classifica. Tornando al match, succede tutto nella ripresa, dopo che nel primo tempo Luci aveva negato due volte il vantaggio ai locali, Borboryo, sugli sviluppi di un corner e Samuele Corsi, tira dal limite dell’area. Al 65’, però, il portiere ospite non può niente sul preciso diagonale di Cito, in seguito ad cross dalla destra di Pagliai. A raffreddare gli entusiasmi del Certaldo ci pensa Panicucci a cinque minuti dal termine, risolvendo un batti e ribatti in area. Il Certaldo, però, non si abbatte e torna a spingere alla ricerca della vittoria, che trova al 91’ con la splendida conclusione di Boumarouan.

Si.Ci.